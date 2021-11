Kraftig eksplosjon ved sjukehus i Kabul

utenriks

Vitne fortel til fleire nyheitsbyrå om ein eksplosjon følgt av skotveksling i området ved militærsjukehuset i Kabul. Kort etter det første smellet høyrde AFPs reporter ein eksplosjon til.

Talibans talsmann Bilal Karimi stadfesta at det var to eksplosjonar ved sjukehuset, og han sa til AP at angrepet var retta mot sivile.

Ein talsmann for innanriksdepartementet, Qari Saeed Khosty, seier at Taliban-styrkar er framme ved åstaden, og at det er såra eller døde.

– Det blir sagt at eksplosjonen var eit sjølvmordsangrep som fann stad framfor Sardar Davood Khan-sjukehuset. Kjelder på staden seier at lyden av skot òg kunne høyrast etter eksplosjonen, skriv Miraqa Popal, direktør for nyheitskanalen Tolo News, på Twitter.

– Eg er inne i sjukehuset, og eg høyrde ein kraftig eksplosjon frå det første kontrollpunktet. Vi er bedne om å gå til sikre rom. Eg høyrer òg skyting, seier ein lege ved sjukehuset til AFP.

Sjukehuset ligg nær sentrum av byen, ikkje langt unna fleire vestlege ambassadar.

Taliban tok makta i Kabul midt i august etter å ha teke kontrollen over mesteparten av landet i månadene før. Sidan det har Taliban og fleire moskear vorte utsette for ei rekkje angrep frå endå meir radikale IS.

