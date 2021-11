Koronavaksinen til Novavax godkjent i Indonesia

utenriks

Godkjenninga betyr at Indonesia, som har slite med å skaffe nok vaksinar til dei 270 millionar innbyggjarane sine, får tilgang til den nye vaksinen først.

Vaksinen blir produsert i India under namnet Covovax. Den bruker ein annan teknologi enn vaksinane som allereie er godkjende og tekne i bruk over heile verda.

I motsetning til mRNA-vaksinene til Biontech/Pfizer, Moderna og CureVac, brukar Novavax' to dosars vaksine ein meir tradisjonell teknikk. Eit protein blir brukt til å frakte delar av at eit ufarleg koronavirus rundt i kroppen for å skape ein immunreaksjon.

