Joe Manchin framleis i tvil om han vil støtte krisepakke

Demokratanes leiarar seier dei tek sikte på ei avstemming om pakken og den nærståande infrastrukturplanen på 1.000 milliardar dollar i Representanthuset allereie denne veka.

Manchin uttrykte tvil måndag kveld då demokratane ville ha forsikringar om at han vil gi støtte til president Joe Bidens plan.

Dei to moderate demokratane Manchin og Kyrsten Sinema er dei to einaste senatorane som framleis tviler, men stemmene deira er heilt avgjerande for om pakken blir vedteken sidan alle republikanarane er imot.

Manchin sa han er open for å stemme for pakken, men like open for å stemme imot, og han bad dei andre demokratane slutte å halde infrastrukturpakken som gissel for å støtte pakken.

– Nok er nok, sa han på ein hastig innkalla pressekonferanse måndag og gjorde det klart at press ikkje fungerer på han.

Senatet har allereie vedteke infrastrukturpakken med Manchins støtte, men venstrefløya hos Demokratane vil ikkje støtte ho i Representanthuset før dei er sikre på at Manchin og Sinema òg stemmer for den større velferds- og klimapakken.

Intens tautrekking

Demokratane har jobba intenst dei siste månadene for å kompromisse seg fram til ein velferds- og klimapakke som alle kan støtte.

Det opphavlege ønsket til venstresida var ein pakke på heile 6.000 milliardar dollar, men han vart forhandla ned til 3.500 milliardar som både Biden og storparten av partiet, inkludert venstrefløya støtta.

Men framleis streta Manchin og Sinema imot fordi dei meinte han var for kostbar. Sinema frå Arizona var skeptisk til skatteaukane, medan Manchin frå kolstaten West Virginia mellom anna var imot nokre av klimatiltaka som rammar kolindustrien.

– Trygg på Manchin

Det kvite hus svarte raskt på Manchins tvil med å seie at dei er trygge på at han vil støtte Bidens plan. Begge kongressleiarane, Nancy Pelosi i Representanthuset og Chuck Schumer i Senatet, sa seg samde, medan venstrefløya svarte at det er på tide å stemme og vedta pakkane.

– Eg veit ikkje kva Manchin tenkjer på, men vi skal vedta begge pakkane i Huset, og vi skal få til avgjerande endringar for folket, sa Pramila Jayapal, som leier gruppa til venstrefløya.

Bidens visjon

Etter fleire månader med tautrekking la Biden førre veke fram det endelege kompromissforslaget på 1.750 milliardar som representerer visjonen hans om eit nytt og betre USA, slik han lova i valkampen.

Men store delar av partiet er misnøgd med at mykje er kutta, mellom anna betalt foreldrepermisjon og delar av klimaforslaga, og dessutan nokre av skatteaukane på dei rike.

Somme av dei prøver framleis å få inn i alle fall ein plan om å redusere prisane på medisinar for eldre.

På eit møte måndag kveld sa Pelosi at ei avstemming kan komme i Huset i midten av denne veka, medan Senatet truleg stemmer seinare.

Nedslitne vegar

Infrastrukturpakken inneheld milliardar til reparasjon av nedslitne vegar, bruer, jernbane og vassleidningar, og dessutan utbygging av breiband og ladestasjonar til elektriske bilar. Den blir òg støtta av mange republikanarar.

Den større planen, som alle republikanarar er imot, tek sikte på ei betydeleg utviding av velferdstilbodet i USA med støtte til barnehage for dei yngste, skular, sjukelønn og betre omsorg og helsetenester for eldre, og dessutan tiltak for rein energi og elektriske bilar.

Mykje av kostnadene skal etter planen dekkjast av høgare skatt på dei som tener meir enn 10 millionar dollar i året, og store selskap som skal påleggjast ein minsteskatt på 15 prosent.

