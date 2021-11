Irakisk migrant død på grensa mellom Polen og Kviterussland

utenriks

Ifølgje kviterussiske grensevakter døydde mannen på polsk side etter å ha komme frå Kviterussland.

Dei hevdar at polske grensevakter har tvinga andre migrantar til å trekkje liket med seg tilbake til kviterussisk side, men det blir tilbakevist av polske styresmakter.

Tusenvis av migrantar og flyktningar har prøvd å reise gjennom Kviterussland til EU-landa rundt dei siste månadene.

EU skuldar president Alexandr Lukasjenko for å sende flyktningar over grensa med vilje, som hemn for sanksjonane organisasjonen har sett i verk mot han.

Migrantane sjølv hevdar dei blir tvinga over grensa av Kviterussland og deretter stoppa i Polen, og at dei derfor er stranda i grenseområda.

(©NPK)