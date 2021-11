Fire personar dømde til døden i India

utenriks

Fire personar fekk dødsstraff for bombeangrepet, som skjedde under eit valkamparrangement i regi av den indiske statsministeren Narendra Modi i 2013. To andre er fengsla på livstid.

Angrepet fann stad i ein park i byen Patna der mange menneske var samla for å høyre Modi, den gong opposisjonsleiar, halde tale. Ein togstasjon i nærleiken vart òg bomba.

Til saman seks personar vart drepne og nærare hundre personar såra av bombene.

Indias antiterror-styresmakter opplyste måndag at dei mistenkte tilhøyrar den forbodne terrororganisasjonen Student Islamic Movements of India Group.

(©NPK)