Baldwin-skytinga: Innspelingsleiar håpar på endring i filmbransjen

Filmfotografen Halyna Hutchins døydde av skotet som vart losna. Baldwin peika mot kamera då han trekte av, og skotet trefte både Hutchins og regissør Joel Souza, som vart treft i skuldra.

Innspelingsleiar Dave Halls, som gav Baldwin våpenet, uttaler seg for første gong sidan ulykka 21. oktober i New Mexico.

– Eg er sjokkert og svært trist over hennar død. Eg håpar denne tragedien fører til at bransjen evaluerer verdiane og metodane sine for å sikre at ingen nokosinne blir skadde i ein kreative prosess igjen, seier han i uttalen til New York Post.

Halls seier Hutchins var ein venn og ein av dei mest talentfulle personane han har jobba med. Uttalen kjem dagen etter at skodespelaren Alec Baldwin sa at skyteulykka var så sjeldan som éin i ein trillion.

Halls gir ingen detaljar om kva han meiner bør endrast eller korleis endringane kunne ha forhindra det som skjedde under innspelinga av «Rust».

Han har tidlegare fortalt etterforskarar at han hugsar å ha sett ammunisjon i rekvisittvåpenet før han gav det til Baldwin, går det fram an ei skriftleg erklæring ifølgje AFP.

