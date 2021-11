Amerikansk ubåt trefte eit undervassfjell

utenriks

Elleve besetningsmedlemmer fekk mindre skadar i samanstøyten, som skjedde 2. oktober då ubåten var på veg ned i sjøen. Hendinga vart karakterisert som svært uvanleg.

Kina reagerte med sterk bekymring og kravde at USA i detalj måtte gjere greie for uhellet, kva ubåten hadde kollidert med. og om det hadde vore noka form for radioaktiv lekkasje eller andre miljøskadar.

No har det amerikanske forsvaret altså konkludert med at skadane på ubåten oppstod som følgje av ein kollisjon med eit undervassfjell som ikkje var avmerkt på kartet – og at det ikkje var snakk om ein kollisjon med noko anna fartøy.

Reaktoren i ubåten vart ikkje skadd i samanstøyten.

Kina er ikkje fornøgd

Styresmaktene i Beijing er ikkje fornøgd med svaret. Dei skuldar USA for å la vere å gi detaljert informasjon, og at informasjonen kom seint. Dei klagar på mangel på openheit og manglande ansvarskjensle.

Talsperson for det kinesiske utanriksdepartementet, Wang Wenbin, seier at Kina oppmodar USA til å gi ei forklaring på «navigasjonsintensjonane» til fartøyet.

Kina krev dessutan opplysningar om den eksakte staden for ulykka, og om det skjedde nokon atomlekkasje eller annan skade på miljøet.

– Washington bør slutte å sende krigsskip og militærfly for å provosere og demonstrere makt, sa Wang og åtvara om at denne typen ulykker kan skje oftare dersom ikkje USA endrar handlingsmønster.

Den amerikanske marinen seier at dei vil vurdere om det er nødvendig å følgje opp hendinga ytterlegare.

Omstridde krav

Kina gjer krav på nesten heile Sør-Kina-havet, inkludert store havområde som ligg innanfor dei økonomiske sonene til Filippinane, Vietnam, Indonesia, Malaysia og Taiwan.

USA og forbundsfellane deira anerkjenner ikkje krava, og den amerikanske marinen gjennomfører jamleg operasjonar i Sør-Kina-havet for å utfordre dei omstridde territorielle krava til Kina.

USS Connecticut er ein angrepsubåt av Seawolf-klassen, éin av tre i den amerikanske marinen. Han er 108 meter lang og har vanlegvis eit mannskap på rundt 140. Han kan bere kryssarrakettar, antiskipsrakettar og torpedoar.

