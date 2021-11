Sju offiserar ber om nåde for Guantánamo-fange

utenriks

Pakistanske Majid Khan fortalde juryen i rettssaka mot han om korleis han vart torturert av CIA etter at han vart arrestert i Karachi i 2003.

Han vart fredag i ein militærdomstol på Guantánamo-basen dømt til 26 års fengsel etter å ha sagt seg skuldig i å ha hjelpt al-Qaida i 2002, mellom anna med eit angrep på eit hotell i Indonesia i 2003.

Men sju av dei åtte offiserane som sat i juryen som dømde han, skreiv søndag eit brev der dei kalla torturbehandlinga han fekk «ein mørk flekk på USAs moralske fiber» og ber om at han blir benåda.

– Khan gjorde alvorlege lovbrot mot USA og allierte land. Han har sagt seg skyldig og tatt ansvar for handlingane sine. Han har vidare beklaga effekten av handlingane på offera og familiane deira, skriv dei.

Kan lauslatast neste år

Basert på ein tidlegare avtale med amerikanske styresmakter ligg Khan an til å bli lauslaten neste år etter 19 år som fange, mesteparten av tida på Guantánamo-basen.

Han fekk lov å fortelje historia si etter å ha lova ikkje å avdekkje klassifisert informasjon, og han skildrar i ei 39 sider lang erklæring korleis han vart valdteken, slått og utsett for vasstortur i Pakistan, Afghanistan og eit tredje land.

– Khan blei utsett for fysisk og psykisk mishandling langt utanfor godkjente utvida avhøyrsteknikkar, og mishandlinga var ikkje til nokon etterretningsnytte for amerikanske interesser, skriv dei sju offiserane frå hæren, marinen og marinekorpset.

Sårbar og påverkeleg

Dei skriv vidare at Khan som ung var eit utsett mål for ekstremistisk rekruttering, og at han no, 41 år gammal, angrar og ikkje utgjer nokon trussel.

Khan voks opp i Pakistan og kom til USA som 16-åring, der han gjorde ferdig vidaregåande i Baltimore på 90-talet før han drog tilbake til Pakistan og vart rekruttert av al-Qaida.

– Eg er ikkje lenger den unge, lett påverkelege ungdommen som eg var for 20 år sidan. Eg avviser al-Qaida, eg avviser terrorisme, sa han under rettssaka.

Khans melding om tortur blir støtta av Senatets eiga gransking av CIAs bruk av tortur etter 11. september-angrepet.

