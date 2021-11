Hjelpeorganisasjonar blir nekta tilgang til migrantar ved Polens grense

utenriks

Den polske organisasjonen Legar på grensa har i fleire veker freista å få tilgang til migrantane og flyktningar som Polen ikkje vil sleppe inn i landet, og som ikkje kan dra tilbake.

TV-kanalen TVN24 melde søndag at eit forsøk på mekling frå den elles så innverknadsrike katolske kyrkja er avvist av regjeringa.

Legar på grensa seier at innanriksminister Mariusz Kaminski i eit brev til primasen til den polske kyrkja melder at han ikkje er interessert i å snakke med organisasjonen.

– Vi veit at titals menneske der treng medisinsk hjelp. Vi veit om fleire dødsfall, og vi veit at det blir endå fleire om medisinsk hjelp framleis blir blokkert, seier organisasjonen som har 42 frivillige klare til å dra til grenseområdet.

Polen innførte i byrjinga av september unntakstilstand langs grensa, noko som i praksis gjer det umogleg for hjelpeorganisasjonar og journalistar å komme til.

Polen skuldar Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å frakte flyktningar til grensa som gjengjelding for EUs sanksjonar og for at Polen tek imot kviterussiske flyktningar.

