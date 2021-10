Tryggingsrådet krev vern av skular i krigsområde

utenriks

– Det er eit viktig framsteg at FNs tryggingsråd einstemmig har vedteke ein resolusjon om vern av utdanning i konflikt. Alle barn og unge har lik rett til utdanning, sjølv i krig, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– For å kunne byggje opp igjen samfunn etter konflikt, er det heilt avgjerande at vi sikrar retten til utdanning medan konflikten går føre seg, slik at vi unngår «tapte generasjoner», seier ho.

– Med vedtaket sender Tryggingsrådet ein tydeleg beskjed om at trygg tilgang til utdanning har betydning for internasjonal fred og tryggleik. Det er no avgjerande at FNs medlemsland og partar i konflikt følgjer opp vedtaket, seier Huitfeldt.

(©NPK)