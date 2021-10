utenriks

Under normale omstende har det teke over eit tiår å utvikle vaksinar, men koronapandemien gjorde at vaksinar vart utvikla på under eit år.

No vil G20-leiarane at det skal ta endå kortare tid, skriv Reuters. Nyheitsbyrået har lese eit utkast til ei fråsegn der landa fastslår at dei vil støtte vitskaplege miljø for å korte ned tida til 100 dagar.

Utkastet kan bli endra på, men det er venta at forpliktinga ikkje vil endrast.

(©NPK)