Polen har vedteke å byggje omstridd grensemur

utenriks

Muren skal hindre flyktningar og asylsøkjarar i å krysse grensa ulovleg, og han skal etter planen bli over 100 kilometer lang. Prisen er anslått til vel 3,4 milliardar kroner.

Polens president Andrzej Duda har gjort det klart at han aktar å gi tilslutninga si til fredagsvedtaket i nasjonalforsamlinga.

Polen skuldar Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å ha lempa på kontrollen på kviterussisk side for å straffe EU for dei strenge sanksjonane som er innførte mot regimet hans.

Lukasjenko sa i mai at Kviterussland ikkje lenger vil hindre migrantar frå å nå EU-grensa.

Polen nasjonalforsamling vedtok nyleg òg ei lov som gir grensevaktene høve til å tvinge flyktningar og migrantar utan innreiseløyve tilbake over grensa.

Lova inneber dessutan at Polen kan la vere å behandle asylsøknader frå personar som har kryssa grensa ulovleg.

Tusenvis av flyktningar og migrantar, dei fleste frå Midtausten, har dei siste månadene prøvd å ta seg til Polen, Latvia og Litauen via Kviterussland.

Mange bur no i provisoriske teltleirar i ingenmannsland langs grensa, der polske styresmakter har stasjonert tusenvis av soldatar og innført unntakstilstand. Det inneber mellom anna at hjelpeorganisasjonar og journalistar blir nekta tilgang til området.

