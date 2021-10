Leiarane for G20-landa kjem saman fysisk for første gong sidan pandemien starta

utenriks

Opptakten til møtet har ikkje vore den aller beste. Tyrkia utløyste nesten ei full diplomatisk krise då president Recep Erdogan førre veke trua med å kaste ut ambassadørane frå ti vestlege land fordi dei i ein felles uttale hadde teke opp fengslinga av filantropen Osman Kavála.

Det blir òg første gong USA, Australia og Frankrike sit ved same bord etter den betente konflikten om innkjøp av ubåtar. Australia skrota tidlegare i haust ein avtale med Frankrike om kjøp av dieseldrivne ubåtar og inngjekk i staden ein avtale om kjøp av atomdrivne ubåtar frå USA.

Frankrike vart mildt sagt rasande og gjekk til det uvanlege steget å kalle tilbake ambassadørane i landet i USA og Australia.

Lunken oppslutnad?

Samtidig er oppslutnaden om møtet noko lunken. Verken den kinesiske presidenten Xi Jinping eller Russlands president Vladimir Putin vil delta fysisk. Mexicos president Andrés Manuel López kjem ikkje, og Japans statsminister Fumio Kishida, som står midt oppi nasjonale val, har enno ikkje stadfesta deltakinga si.

Uansett – det blir første gong på lenge at leiarane for landa som står for rundt 75 prosent av verdshandelen og 60 prosent av befolkninga i verda, kjem saman som ei gruppe.

Økonomi og klima

Økonomisk utvikling er sjølvsagt eit viktig punkt på dagsordenen, men vertslandet Italia håpar òg at møtet vil einast om viktige spørsmål før klimatoppmøtet i Glasgow som startar neste veke: Til dømes semje om tiltak for å oppnå netto null klimagassutslepp innan midten av hundreåret og sams forpliktingar til også å redusere metanutslepp.

FN og klimaaktivistar håpar dessutan at G20-landa skal oppfylle dei mangeårige løfta sine om å gi 100 milliardar dollar i året i klimahjelp til fattige nasjonar. Ei slik byrdefordeling er heilt nødvendig for at fattige land skal klare å handtere konsekvensane av global oppvarming. Desse landa er allereie hardt ramma av klimaendringane.

– G20-landa står for over 80 prosent av dei globale utsleppa. Dei har derfor eit stort ansvar når dei no kjem saman som ei gruppe for å stå ved forpliktingane sine. Og i dag er løfta om klimafinansieringa ikkje innfridd, seier Renata Dwan, nestleiar i tankesmia Chatham House.

Nye utrekningar frå OECD viser at målet om klimafinansiering ikkje blir nådd før om rundt tre år.

Dempa forventningar

Sjølv om leiarar frå G20-landa for første gong kjem saman fysisk i Roma, er altså forventningane på førehand noko dempa. For kva kan dei oppnå når leiaren frå Kina, den største karbonforureinaren i verda og den nest største økonomien i verda, ikkje dukkar opp? Eller når Putin, som sel store mengder energi til Europa, held seg borte?

Det er forventa at Jinping, som ikkje har forlate Kina sidan tidleg i 2020, vil delta via skjerm, noko òg truleg Putin vil.

– Men viss Kina ikkje kjem til Roma, viss Russland ikkje kjem, vil det vere ei stadfesting på sårbarheita til Europa, meiner statsvitar Massimo Franco, som skriv for den italienske avisa Corriere della Sera.

Spent atmosfære

Dei ferske, diplomatiske feidane skaper òg utvilsamt ein spent atmosfære.

USAs president Joe Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron har snakka to gonger på telefon sidan konflikten braut ut. Dei har òg avtalt eit eige møte i Roma fredag.

Macron ønskjer å sikre seg USAs støtte for«etableringa av eit sterkare europeisk forsvar, som skal utfylle NATO-samarbeidet og bidra til den globale tryggleiken»

Macron har likevel ikkje snakka med Australias statsminister Scott Morrison sidan konflikten. Det er ikkje klart om dei to vil møte kvarandre i Roma.

Nye strategiske prioriteringar

I tillegg til at ubåtavtalen vart endra, inngjekk USA, Australia og Storbritannia òg ei forsvarspakt.

Det nye forsvarssamarbeidet kan få klare konsekvensar for den framtidige strategiske balansen i Asia, der både Nato og Europa har sterke interesser.

Professor i europeisk økonomi Carlo Altomonte ved Bocconi-universitetet i Milano, meiner at avtalen klart viser nye strategiske prioriteringar. Han meiner dei tre landa flyttar merksemd til Indo-stillehavsregionen for å motverke Kinas aukande sjølvtryggleik. Han meiner òg at avtalen viser at dei er villige til å gjere dette på kostnad av sine tradisjonelle, europeiske allierte.

– Dette vil føre til at EU på G20-nivå blir tvinga til ta eigne avgjerder i geopolitiske spørsmål, trur han.

Statsminister Mario Draghi får utvilsamt ei tøff oppgåve med å leie møtet i Roma.

