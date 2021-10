Inga avstemming om Bidens infrastrukturpakke før helga

utenriks

Kongressen har no teke helg, melder CNN.

Progressive demokratar i Huset nektar å godkjenne infrastrukturpakken, som allereie er godkjend i Senatet, før alle partiets 50 senatorar støttar opp om den store klima- og sosialpakken.

Biden sa torsdag at han hadde stemmene til å få godkjent pakken i Senatet, men det er framleis uklart om dei to senatorane som held igjen, Joe Manchin og Kyrsten Sinema, er klare til å støtte pakken.

Torsdag møtte han partifellar i Kongressen i eit lukka møte i eit forsøk på å overtale dei til å få fortgang i prosessen.

– La oss få dette gjort. Det vil på grunnleggjande vis endre livet til millionar av menneske til det betre, sa han.

Han ønskte å ha pakken ferdig før han drog til Europa for G20-møtet i Roma og klimakonferansen COP26 i Glasgow, men slik gjekk det ikkje.

Pramila Jayapal, som leier den progressive gruppa i Representanthuset, seier at dei venstreorienterte demokratane støttar klima- og sosialpakken som finst, men at infrastrukturpakken høyrer med.

– Vi har heile vegen sagt at vi treng begge desse forslaga, for det var ikkje før vi gjorde det vi gjorde, at alle prioritetane til presidenten, dagsordenen hans, hamna på bordet. Det var fordi progressive representantar reiste seg opp og nekta å late etter seg nokon, seier Jayapal til CNN.

(©NPK)