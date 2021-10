Gordon Brown ber vesten gi vaksinar til fattige land

utenriks

– Ingen er eigentleg trygge før alle er vaksinerte, sa Brown under eit intervju på ITVs Good Morning Britain fredag.

Han oppmodar vestlege leiarar som deltek på klimatoppmøtet COP26 til å «ta en beslutning» om å gi verdas fattigaste og mest sårbare menneske koronavaksinar.

– Det er dei som kontrollerer vaksinane, sa Brown, som også er tidlegare leiar for partiet Labour.

Han er ein del av ei gruppe som denne veka har gått saman og kritisert skeivfordelinga av vaksinane. Gruppa består mellom andre av FNs tidlegare generalsekretær Ban Ki-moon og tidlegare statsminister i New Zealand, Helen Clark.

WHO har òg kritisert dette og har no planar om å distribuere ubrukte vaksinar til 92 fattige land. Det kan føre til at 600 millionar ekstra vaksinar blir leverte til Afrika og låginntektsland allereie i desember.

