Taiwan stadfestar amerikanske soldatar på øya

Ho legg til at ho «har tru på» at USA vil forsvare øya dersom ho blir utsett for eit kinesisk angrep.

Kina reagerer på dette og meiner USA «skaper trøbbel». Regjeringa i Beijing krev at USA stansar våpenleveransar og militær kontakt med Taiwan.

Nyheita om dei utplasserte amerikanske troppane kom førre månad, og vart stadfesta av Pentagon. Det var då meldt om eit tjuetals utplasserte soldatar. Tsai stadfestar ikkje talet, men seier at det er «mindre enn det folk først trudde».

Kina reknar Taiwan som territoriet sitt. Øya er eit sjølvstyrt demokrati, som berre er anerkjent som eit eige land av eit fåtal nasjonar.

