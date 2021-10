Stadig nye skjer i sjøen for Bidens store tiltakspakkar

utenriks

Det kvite hus og demokratiske leiarar i Kongressen jobbar hardt for å semjast om attståande punkt i den store pakken med sosialtiltak.

Nancy Pelosi, som er speaker i Representanthuset, skreiv til kollegaer at Bidens storsatsing er «nær å bli godkjent», men seinare avviste senatoren Joe Manchin, den mest konservative i partiet, blankt å innføre ein ny skatt på milliardærar for å finansiere pakken, som no blir anslått å koste rundt 1.750 milliardar dollar.

Skattlegginga av milliardærane var innretta for å få støtte frå Kyrsten Sinema, den andre av dei to demokratane som nøler, men Manchin meiner ho på urettferdig vis rettar seg inn mot dei rike. Han føretrekkjer heller ein flat «patriotisk skatt» på minimum 15 prosent som skal sikre at dei rikaste ikkje unngår å betale skatt.

Fødselspermisjon kan ryke

Manchin, som representerer kolstaten West Virginia, sette seg imot òg det første utkastet til pakken frå Det kvite hus, som innebar at bruk av klimavennleg energi skulle påskjønnast og bruk av forureinande energi bli pålagd avgifter.

Han meinte òg at heile pakken for sosiale reformer og klima, som då var anslått å koste 3.500 milliardar dollar, var for dyr.

Også eit forslag om betalt fødselspermisjon, som først var nedskalert frå tolv til fire veker, har ifølgje APs kjelder vorte skrota etter motstand frå Manchin.

Skrytepakke

Biden håpar å kunne vise til pakken som bevis for at USA leiar an i kampen mot global oppvarming og andre problem når han dreg på G20-toppmøtet i Roma og klimakonferansen COP26 i Glasgow. Han skal snakke med partifellane i Kongressen torsdag for å oppmode dei til å bli ferdige med samtalane, får nyheitsbyrået AP opplyst.

Pelosi har gitt dei folkevalde fram til minst torsdag kveld på å bli samde om ordbruken i lovforslaget, som rettar seg mot klimaendringar, barnehagar, førskular og helsevesenet.

Pakka er nødvendig for å få igjennom Bidens store infrastrukturpakke, då representantar i Huset frå venstrefløya til partiet nektar å godkjenne infrastrukturpakken før dei har sett den store pakken.

(©NPK)