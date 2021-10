Parisklubben stansar gjeldssletting for Sudan

utenriks

Det stadfestar statssekretær Bjørg Sandkjær (Sp) til Vårt Land.

Sudan var utestengd frå Det internasjonale pengefondet (IMF) og utviklingsbankane i over 30 år, men vart invitert inn igjen i sommar. Normalt ville Noreg ha inngått bilateral avtale om sletting av to tredelar av Sudans gjeld til Noreg denne hausten.

– Det vil inntil vidare ikkje skje. Den største gjeldslette-operasjonen under det såkalla HIPC-initiativet nokosinne er no sett på vent. Det sudanske folket fortener betre, skriv Sandkjær i ein e-post.

Også bistandsmidlane til Sudan kan bli sett på vent. Dette utgjorde 271 millionar kroner i øyremerkte pengar i 2020.

– Vi gjennomgår no bistandsporteføljen for å vurdere kva program som kan og bør førast vidare, og kva for nokre av dei som må setjast på hald som følgje av kuppet, skriv statssekretæren.

