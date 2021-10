Biden skal ikkje kysse ringen til paven

utenriks

Biden er sjølv katolikk, men kyssar ikkje ringen til paven fordi mor hans sa han ikkje burde – fordi ingen skal stå over han.

Presidenten har møtt Frans to gonger før, og i tillegg treft forgjengarane Johannes Paul den 2. og Benedikt den 16. Biden og Frans blir venta å snakke om saker som koronapandemien og klimaendringane.

Han trefte Johannes Paul som senator i 1980, og dei to kom godt overeins under ein 45 minutt lang audiens. Som visepresident trefte han Benedikt i 2011, og bad paven om la amerikanske nonner som engasjerte seg i spørsmål som fattigdom vere i fred.

Biden møtte Frans for første gong i 2013, under innsetjinga til sistnemnde som pave, og igjen då Frans besøkte USA i 2015. Då møttest dei òg privat, og paven avslørte at han hadde bede for Bidens familie etter at sonen Beau gjekk bort. Dei møttest også i 2016, då Biden deltok på ein konferanse i Vatikanet.

Bak pulten i Det ovale kontor har Biden eit bilete av seg sjølv og paven.

Biden er berre den andre katolikken som blir vald til president i amerikansk historie, trass at éin av fem amerikanarar er katolikkar.

(©NPK)