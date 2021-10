USA forsikrar at Assange kan få sone i Australia

utenriks

Men først vil amerikanske styresmakter ha Assange til USA. Nyheitsbyrået viser til eit juridisk dokument som er levert inn til ankedomstolen i London.

Den amerikanske regjeringa har anka ei britisk rettsavgjerd som stansa utleveringa av Wikileaks-grunnleggjaren. Denne saka skal behandlast av High Court of Justice i London over to dagar.

USA skuldar Assange mellom anna for spionasje, etter at hemmelegstempla materiale vart publisert av Wikileaks. Assanges forsvarar meiner skuldingane er politisk motiverte.

