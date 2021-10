Svekt vekst i tysk økonomi skaper hovudbry for Scholz

utenriks

– Vekstraten vil framleis vere ein av dei fremste i Europa, forsikra avtroppande økonomiminister Peter Altmaier då han onsdag la fram dei økonomiske prognosane.

Økonomien i Europa er sakte, men sikkert på veg til ein meir normal tilstand i kjølvatnet av koronapandemien. Tyskland er Europas største økonomi og ein av dei største i verda.

Tidlegare var det anslått at bruttonasjonalproduktet i landet (BNP) ville vekse med 3,5 prosent i år, men dette er no justert ned til 2,6 prosent.

Leveransekrise og høge energiprisar

Altmaier trekkjer fram problem med leveransar av mange vareslag globalt som ei viktig årsak. I tillegg er dei stadig høgare energiprisane i Europa òg ein sentral faktor, påpeikar han.

Medan økonomien ikkje vil vekse like radig i år som venta, ser det likevel lysare ut for 2022.

– Med 2,6 prosent vil økonomien framleis ha ein sterk vekst i år, men den vil ikkje ta skikkeleg av før til neste år med ein vekst på over 4 prosent, sa han.

Dette er ei oppjustering frå det tidlegare anslaget på 3,6 prosent vekst i 2022.

Ny regjering tek over

Dei tyske sosialdemokratane SPD og koalisjonspartnarane Dei Grøne og FDP har som mål å danne ei ny regjering leidd av Olaf Scholz innan starten av desember.

Øvst på dagsordenen til dei tre partia er korleis ein skal puste nytt liv i den tyske økonomien i kjølvatnet av koronapandemien.

Den påtroppande regjeringa har lova enorme investeringar og mindre byråkrati for å ruste opp landet til ei grønare og meir digital framtid. Scholz, som har vore finansminister i landet sidan 2018, har òg lova at det ikkje vil bli betydelege skatteaukar.

– No er det endå viktigare at ei ny regjering unngår at økonomien bremsar opp, og at dei vektlegg innovasjon slik at den økonomiske innhentinga held fram, sa Altmaier.

Inflasjonen stig

Tyske styresmakter ventar at inflasjonen i landet stig til 3 prosent innan utgangen av året, noko som i så fall vil bli det høgaste nivået på nær 30 år i Tyskland.

Det blir vidare anslått at inflasjonen deretter vil falle til 2,2 prosent i 2022 før han fell ytterlegare til 1,7 prosent i 2023.

Dei høge energiprisane har bidrege til å løfte inflasjonen i eurosona til 3,4 prosent, det høgaste nivået sidan finanskrisa.

– Vi håpar at denne utviklinga i energiprisane har nådd ein topp, seier Altmaier.

(©NPK)