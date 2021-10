Stoltenberg i Sverige: – Sveriges samarbeid med Nato har auka

utenriks

– Det er ei ære å vere her, og sjå styrken og kapasiteten i dei svenske styrkane. Sverige og Finland er veldig nære partnarar til Nato. Vi deler dei same verdiane og står overfor dei same utfordringane, sa Stoltenberg på Berga orlogsbase sør for Stockholm.

Generalsekretæren møtte den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist, den finske kollegaen hans Antti Kaikkonen, og den svenske forsvarssjefen Micael Bydén under besøket på Berga. Sverige og Finland gjennomfører no den felles marineøvinga Swenex-21, der om lag 20 fartøy deltek.

– Seks Nato-allierte har grense mot Austersjøen, i tillegg til Sverige og Finland. Over åra har vi jobba tettare og tettare saman, og sett tryggingssituasjonen i regionen bli verre. Med Russlands aggressive haldning og militære oppbygging gjer det samarbeidet vårt endå viktigare, sa Stoltenberg.

Både den svensken og den finske forsvarsministeren var klare på at dei er svært fornøgde med det tette samarbeidet med Nato, men at dei ikkje har nokon planar om å søkje medlemskap i forsvarsalliansen.

(©NPK)