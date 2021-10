Alle vaksinerte svenskar skal få tilbod om tredje dose

utenriks

Deretter vil alle svenskar over 16 år få tilbod om tredje vaksinedose i løpet av vinteren og våren, seier sosialminister Lena Hallengren (S).

– Vi ligg mykje betre an i Sverige denne hausten. Vi har no lågast smittespreiing i Norden, og dette er takka vere at så mange har vaksinert seg slik at vi kan leve våre liv meir som normalt, seier Hallengren.

Det er enno ikkje klart når svenskane skal setje i gang med å setje tredje dose. Men han skal bli sett tidlegast seks månader etter at ein har fått andre dose, påpeikar Hallengren. Hovudregelen vil vere at tredje dose vil vere frå same vaksineprodusent som ein har fått tidlegare. Det blir likevel gjort unntak – dei som har fått AstraZeneca-vaksinen, skal heller få Pfizer/Biontech eller Moderna.

Risikoen for enkelte hjartesjukdommar eller andre sjeldne biverknader etter tredjedose er ukjend og blir følgt nøye med på, ifølgje Det europeiske legemiddelverket EMA

Folkhälsomyndighetens generaldirektør Johan Carlson peikar på at det er gjort slike undersøkingar.

– Ein har sett på dette og ikkje funnet nokon openberre biverknader. Det synest å fungere veldig bra, seier Carlson.

I Sverige er det sett over 14 millionar vaksinedosar. Cirka 85 prosent av alle over 16 år er vaksinerte, ifølgje Carlson.

– Det å auke delen som har fått to vaksinedosar, har høgast prioritet, seier Carlson.

I Noreg blir innbyggjarar over 65 år tilrådde å ta ein oppfriskingsdose koronavaksine når det har gått minst seks månader sidan andre vaksinedose. Den norske tilrådinga er meir snever enn EMAs, som har bede land om å òg vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.