The Wrap: Våpenet som Baldwin fyrte av vart brukt til blinkskyting

Det melder den amerikanske nettstaden The Wrap. Filmfotografen Halyna Hutchins vart treft og mista livet då skodespelar og produsent Alec Baldwin fyrte av revolveren torsdag. Også regissør Joel Souza vart skadd då skotet gjekk av. Det som skulle vere eit rekvisittvåpen til bruk under innspelinga, viste seg å vere skarpladd.

The Wrap siterer ei ikkje namngitt kjelde med kjennskap til filmsettet, og meldinga er så langt ikkje stadfesta frå andre hald. Nettstaden skriv at medlemmer av filmteamet skal ha teke med seg rekvisittvåpen for å skyte på blink på ølboksar for å få tida til å gå. Det skal ha skjedd berre timar før Hutchins vart skoten.

Baldwin fekk revolveren av innspelingsleiar Dave Halls rett før det dødelege skotet vart fyrt av. Han har tidlegare fått sparken for dårleg våpentryggleik, får AFP opplyst.

– Han vart sparka frå produksjonen av «Freedom's Path» i 2019 etter at eit medlem av filmcrewet fekk ein liten skade då eit våpen uventa vart fyrt av, seier ein produsent frå filmen til nyheitsbyrået til AFP.

Ifølgje rettsdokument skal Halls ha plukka våpenet frå ei tralle og gjekk det til Baldwin. Deretter skal han ha ropt «cold gun» for å seie at det var ufarleg. Etterforskarane har likevel konstatert at revolveren var lada med skarp ammunisjon.

