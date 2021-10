Tenåring frifunnen for drap på 16-åring i Sverige i fjor

utenriks

17-åringen, som var 15 år då drapet skjedde, er frikjend for drap og drapsforsøk i Göteborg tingrett. Han er likevel dømd til fire månaders ungdomsstraff for grovt våpenbrotsverk.

Ein no 19 år gammal gut blir òg frifunnen av tingretten for siktinga for medverknad til drap og drapsforsøk. Men han får vilkårsdom og bot for å ha trua ein tenestemann i annan samanheng.

Ein 16 år gammal gut vart skoten fleire gonger i Biskopsgården i Göteborg våren 2020. Han døydde seinare av skadane, medan kjærasten hans vart alvorleg skadd og fekk varige mein.

Ifølgje politiet var skytinga ein del av ein langvarig konflikt mellom kriminelle grupper i bydelen Biskopsgården. 16-åringen som døydde var ikkje innblanda i konflikten, men han hadde ein nær slektning som spelte ei leiande rolle i ei av gruppene.

Etterforskinga av saka held fram, opplyser svensk politi.

