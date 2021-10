Suu Kyi vitna for første gong i lukka rettssak

utenriks

Ei kjelde med kjennskapar til saka opplyser til nyheitsbyrået AFP at Suu Kyi sjølv kom med ei fråsegn i samband med vitnemålet. Den tidlegare statsministeren er tiltalt for oppvigling i samband med to utsegner i februar der ho kritiserte kuppet i landet.

Media får ikkje vere til stades under rettssaka, som går i ein spesialdomstol i hovudstaden Naypyidaw. Advokatane hennar får heller ikkje snakke med media.

Suu Kyi har nekta straffskuld til oppviglingssiktingane. Ho risikerer fleire tiår i fengsel viss ho blir dømd.

Det har vore store uro i landet sidan militærjuntaen tok makta i eit kupp 1. februar i år.

