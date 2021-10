Stille i Khartoum etter militærkuppet

utenriks

Den norske tidlegare diplomaten Jens-Petter Kjemprud er i Khartoum i jobben som rådgivar for den sveitsiske stiftinga Centre for Humanitarian Dialogue. Tysdag ettermiddag, eit døgn etter at militæret tok makta og arresterte fleire medlemmer av den sivile regjeringa, fortel Kjemprud at det stort sett er roleg i hovudstaden.

– Eg var akkurat ute ein tur, det er stille og nesten ikkje trafikk, fortel Kjemprud til NTB.

Gatene i hovudstaden med nesten 700.000 innbyggjarar var prega av barrikaderte butikkar og folketomme gater, men framleis med eit tydeleg nærvær av soldatar og politi.

Val i 2023

– General Burhan heldt nettopp sin tale til nasjonen. Eg ventar førebels på full omsetjing, men om arabisken min forstod han rett, lovar han at overgang skal skje til val i 2023, seier Kjemprud.

– Det er framleis enkelte demonstrasjonar og brenning av bildekk i Omdurman og andre stader, men unntakstilstanden synest i hovudsak å bli respektert frå det eg har sett. Portforbodet i går like så, seier Kjemprud.

Den tidlegare norske toppdiplomaten, med tre tiår i norsk utanriksteneste bak seg, jobbar no som rådgivar for Centre for Humanitarian Dialogue som arbeider med fredsprosjekt i Sahel, på Afrikas Horn og i Sør-Aust-Asia.

Statsministeren blir halden tilbake

Ifølgje nyheitsbyrået AFP sa general Abdel-Fattah al-Burhan i talen, som vart send tysdag ettermiddag, at den avsette statsministeren Abdalla Hamdok ikkje var arrestert og kasta i fengsel, men at han vart halden tilbake i generalen sin eigen bustad «av omsyn til sin egen tryggleik».

Generalen påstod at statsministeren var ved god helse og at han vil returnere til sin eigen heim «når krisen er over».

I Oslo var tilsette i Kirkens Nødhjelp urolege over kuppet. Generalsekretær Dagfinn Høybråten opplyser at organisasjonen har over 100 tilsette i Sudan.

Sterke krefter

– Sterke krefter er i sving, og vår store frykt er no at det som ser ut til å vere eit militærkupp i Sudan, vil resultere i eskalerande vald og liding, seier Høybråten.

Hjelpeorganisasjonen fortel at både internett og telefonlinjer er stengde ned, men at han så langt har bringa på det reine at dei tilsette er i tryggleik heime.

– Frå tidlegare har vi erfart at demonstrasjonar mot militæret har ført til skotvekslingar, drepne og skadde. Om vi så langt ikkje har høyrt om noko tilsvarande, er vi og våre tilsette i Khartoum svært bekymra for at det same kan gjenta seg i denne situasjonen, seier Høybråten.

