Sosiale medium fjernar Bolsonaro-video

Medan Facebook berre fjerna videoen, gjekk YouTube eitt steg vidare ved å stengje Bolsonaro ute frå plattforma i ei veke.

I videoen refererer Bolsonaro til ein påstått «offisiell rapport» frå den britiske regjeringa. Den brasilianske presidenten seier at rapporten «viser at folk som er fullvaksinerte mot covid-19 utvikler aids mye raskere enn ventet».

Den britiske regjeringa avkreftar at dei har utarbeidd nokon slik rapport.

I ei fråsegn sendt til AFP seier YouTube at dei fjerna videoen for brot på dei medisinske retningslinjene for feilinformasjon om covid-19 ved å hevde at vaksinar ikkje reduserer risikoen for sjukdommar og at dei forårsakar andre smittsame sjukdommar.

Ei brasiliansk legeforeining seier i ei fråsegn at det ikkje finst noko bevis på noka kopling mellom koronavaksinane og AIDS.

Bolsonaro har i løpet av pandemien nekta å vaksinere seg. Han har tidlegare spreidd feilinformasjon i sosiale medium, og dette er ikkje første gongen Facebook har fjerna kommentarar frå sida hans.

