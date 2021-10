Biden manglar éi stemme for å sikre amerikansk klimaplan

utenriks

Den demokratiske senatoren Joe Manchin frå kolstaten West Virginia har hittil sett ein stoppar for at Biden kan ta klimaplanen til Senatet. Han sette seg imot det første utkastet frå Det kvite hus, som innebar at bruk av klimavennleg energi skulle påskjønnast og bruk av forureinande energi blir pålagt avgifter.

Han meinte òg at heile pakken for sosiale reformer og klima, som var vurdert til å koste 3.500 milliardar dollar, var for dyr.

President Biden ønskjer likevel å ha ein plan med i kofferten når han seinare i veka skal reise til klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

No arbeider staben til presidenten med tilpassingar i klimaplanen, slik at også Manchin skal stemme med resten av demokratane og dermed sikre fleirtal. Ein ny strategi skal vere å innføre fleire verkemiddel for å få straumleverandørar til å velje klimavennleg, men likevel ikkje straffe dei som held fram som før.

Demokratane har syltynt fleirtal i begge kammer, og særleg i Senatet, der stillinga er 50–50. Dei må dermed ha med seg kvar einaste demokrat pluss visepresident Kamala Harris' ekstrastemme for å få vedtak gjennom.

(©NPK)