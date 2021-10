Økonomisk trøbbel for Erdogan

utenriks

Etter at ambassadørar frå ti land, blant dei Noreg, førre veke gjekk ut med ei fråsegn der dei kravde at den fengsla regimekritikaren Osman Kavála må lauslatast, gav president Recep Tayyip Erdogan ordre om at dei blir erklærte uønskte i landet.

Erdogans tøffe svar kjem samtidig som dei økonomiske problema i Tyrkia blir tydelegare og tydelegare. Landet er herja av inflasjon, og regjeringa har òg nyleg vorte utsett for sjeldan kritikk frå næringslivet. I ei fråsegn førre veke oppmoda TÜSİAD, den største industrisamanslutninga i Tyrkia, regjeringa om å stabilisere lira og få inflasjonsraten – som no er på nesten 20 prosent – under kontroll.

Fleire ekspertar meiner at Erdogans beskjed om at ti ambassadørar skal erklærast uønskte i landet, handlar om å leie merksemda vekk frå dei økonomiske problema i landet.

– Under dei noverande omstenda prøver presidenten desperat å skifte tema og finne ein syndebukk, seier Timur Kuran ved Duke-universitetet til AFP.

Kan bli dyrt

Det er ambassadørane frå USA, Tyskland, Frankrike, Nederland, Noreg, Danmark, Sverige, Finland, Canada og New Zealand som Erdogan vil ha erklært uønskt i landet.

Det er uvisst om Erdogan vil gjere alvor av truslane om å kaste dei ut. Fleire av landa er svært viktige handelspartnarar, og utestengingane vil føre til ytterlegare press på valutaen i landet, fastslår Wolfango Piccolo i konsulentfirmaet Teneo overfor Financial Times.

Kavála har vorte framstilt som eit symbol på Erdogans aukande intoleranse overfor kritikarar. Internasjonale observatørar og menneskerettsaktivistar har fleire gonger bede om at Tyrkia slepper fri Kavála og den kurdiske politikaren Selahattin Demirtas. Sistnemnde har vore fengsla sidan 2016, og kritikarane meiner dei begge er fengsla av politiske årsaker.

Åtvarar mot konsekvensar

Analytikar Emre Peker i Eurasia Group trur Erdogan vil gjere alvor av trusselen sin. Han åtvarar òg mot dei økonomiske konsekvensane av å gjere det.

– Desse hendingane vil skape økonomiske problem for Tyrkia, mest sannsynleg vil det auke dollariseringstrenden og potensielt bidra til ytterlegare devaluering av valutaen, skriv han i eit notat til kundane sine, ifølgje Financial Times. Dollariseringstrenden viser til tyrkarar som sparer i utanlandsk valuta.

Sidan byrjinga av 2021 har lira tapt nesten ein firedel av sin verdi. Trass i auka inflasjon har Erdogan pressa sentralbanken til rentekutt. Ein dollar kan no bli kjøpt for 9,75 lirer, medan han til samanlikning var på 7,4 på byrjinga av året – og 3,5 i 2017.

– Eg er bekymra for dei tyrkiske finansmarknadene. Det er uunngåeleg at lira kjem under salspress, seier finansanalytikar Tim Ash til Reuters.

Opposisjonsleiaren Kemal Kiliçdaroglu skuldar Erdogan for å vilje få merksemda vekk frå problema. Det er val i Tyrkia i juni 2023.

– Desse handlingane kjem ikkje for å verne nasjonale interesser, dei er forsøk på å rettferdiggjere at økonomien er øydelagd, men på falskt grunnlag, skreiv han i ei Twitter-melding i helga.

– Verre dagar i vente

IMF spår ein økonomisk vekst på 9 prosent i år, men inflasjonen er over dobbelt så stor. Det globale kvitvaskingstilsynet FATF plasserte òg nyleg Tyrkia under oppsyn for manglar i kampen mot kvitvasking og terrorfinansiering.

– Eg er veldig trist på vegner av landet mitt, seier Gulseren Pilat, som jobbar i eit advokatselskap i Ankara.

Ho seier ho håpar situasjonen ikkje er så ille som folk fryktar.

– Men eg er overtydd om at verre dagar er i vente, seier Pilat.

