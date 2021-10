Slår alarm før klimatoppmøtet: Pengane manglar

utenriks

Det går fram av ein framdriftsplan som vart lagt fram måndag, ei snau veke før klimatoppmøtet COP26 i den skotske byen Glasgow.

Løftet er at rike land skal stille med minst 100 milliardar dollar i året i klimafinansiering til fattige land frå 2020 til 2025.

No viser utrekningar frå OECD at målet ikkje ligg an til å bli oppfylt før i 2023.

Dermed blir endå ein mørk skugge kasta over forhandlingane i Glasgow, som allereie er i vanskar på grunn av koronapandemien og ei veksande internasjonal energikrise.

Det at rike land stiller med pengane som trengst, blir rekna som avgjerande for at også fattige land skal vere villige til å bidra med sitt i innsatsen.

Håpar på meir pengar

OECDs utrekningar viser at klimafinansieringa i 2019 låg på 79,6 milliardar dollar.

Sidan den gong har fleire land – inkludert storgivarar som Storbritannia og USA – lova å doble bidraga sine. Dette er likevel ikkje nok til å løfte summen over 100 milliardar dollar i året i tide, viser dei nye utrekningane.

Men ifølgje Alok Sharma, den britiske politikaren som skal vere ordstyrar på klimatoppmøtet, er det meir i vente. Fleire rike land – Noreg inkludert – blir venta å komme med nye pengeløfte anten før eller under COP26.

– Oppskalering av klimafinansieringa har vore ein av mine øvste prioriteringar, seier han i ei pressemelding.

Har bede om dobling

I forkant av toppmøtet har det britiske vertskapet skrive brev til alle rike land for å be dei om å vurdere å doble pengebidraga.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) stadfestar at også Noreg har fått denne førespurnaden.

– Prinsipielt sett er vi tilhengjarar av det, seier Eide til NTB.

Han legg likevel til at ulike land har ulikt utgangspunkt, og at det er lettare å doble viss startpunktet er lågt.

Noreg lovar auke

I forslaget til statsbudsjett for 2022 la den førre regjeringa opp til å auke klimafinansieringa til 8,2 milliardar kroner, opp frå 6,3 milliardar kroner i 2021.

Planen til dei borgarlege var å doble klimabistanden innan 2025, og i eit intervju med VG i september utfordra avtroppande statsminister Erna Solberg (H) etterfølgjaren sin Jonas Gahr Støre (Ap) til å matche dette.

Eide vil ikkje avsløre nøyaktig kor mykje den sitjande regjeringa legg opp til å auke summen med. Det svaret kjem først under COP26, opplyser han.

– Det kjem til å bli meir, seier Eide.

– Men det nøyaktige svaret kjem når det kjem.

(©NPK)