Polen sender fleire soldatar til grensa mot Kviterussland

utenriks

Ifølgje forsvarsminister Mariusz Blaszczak blir no talet på soldatar auka frå 7.500 til 10.000. Soldatane kjem i tillegg grensevaktene som frå før vaktar grensa.

Polen skuldar Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å ha lempa på kontrollen på kviterussisk side for å straffe EU for dei strenge sanksjonane som er innførte mot regimet hans.

Lukasjenko sa i mai at Kviterussland ikkje lenger vil hindre migrantar frå å nå EU-grensa.

Polen har sett opp piggtrådgjerde langs grensa og planlegg å byggje ein permanent mur der.

