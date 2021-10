Militære styrkar har teke regjeringsmedlemmer til fange i Sudan

utenriks

TV-stasjonen fortel vidare at statsministeren er sett i husarrest. Stasjonen siterer fleire ikkje namngitte kjelder, skriv Al Jazeera, som ikkje har klart å få stadfesta eller avkrefta opplysningane.

Al-Hadath opplyser at fire statsrådar og ein sivil medlem av overgangsrådet i landet er tekne til fange av dei militære.

Nyheitsbyrået AP siterer embetsfolk på at det skal vere snakk om minst fem høgtståande tenestepersonar i regjeringa.

Militæret har ikkje kommentert opplysningane.

Avgrensa tilgang for mobil og internett

Al Jazeeras reporter i Sudans hovudstad Khartoum seier at mobiltenester i landet har vorte avgrensa og at det er svært vanskeleg å få informasjon om det som skjer. NetBlocks, som overvaker internett verda over, skriv at internettilgangen har vorte «vesentleg» redusert i Sudan.

Det er altså svært uklart kva som går føre seg i landet, men fagforeininga SPA oppmodar alle sudanarar til å gå ut i gata og «kjempe imot» alle former for militærkupp.

Nyheitsbyrået AFP fortel at demonstrantar har blokkert gater og samla seg i protest mot hendingane.

Kuppforsøk

Det har vore auka spenning mellom dei sivile og militære leiarane i Sudan den siste tida.

Eit mislykka kuppforsøk i september synleggjorde splitting mellom konservative islamistar som ønskjer eit militærstyre og gruppene som velta den mangeårige og autoritære presidenten i landet Omar al-Bashir gjennom massedemonstrasjonar 2019.

Etter at Bashir gjekk av, vart dei to sidene samde om å styre landet saman i ei overgangsregjering fram til planlagde val i 2023.

