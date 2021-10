Journalistar og aktivistar skuldar Facebook for sensur

utenriks

Facebook har for dårlege system for moderering av lokale språk i Midtausten og Asia. Spesielt arabisk med sine over 30 dialektar og lokale variasjonar skaper store problem, skriv nyheitsbyrået AP.

Problema med å plukke opp hatytringar på ulike språk har ført til ei spreiing av terrorinnhald i nokre av dei mest ustabile regionane i verda. Andre stader har pendelen svinga for langt den andre vegen, som har ført til overdriven sensur av kvardagsytringar.

– Har ein jobb å gjere

I Gaza og Syria meiner journalistar og aktivistar at dei blir sensurerte etter at mange innlegg på det sosiale nettverket har vorte flagga som terrorinnhald.

Lekne dokument viser at selskapet har vore kjent med problema i årevis, men at lite har vorte gjort.

Dokumentlekkasjen Facebook papers består av intern bedriftsinformasjon frå giganten innan sosiale medium. Han stammar frå Frances Haugen, varslar og tidlegare produktsjef i Facebook. Ho har tidlegare òg delt store mengder dokument med avisa The Wall Street Journal.

Ein talsperson frå Facebook seier at dei har jobba med å utvikle kompetansen på språk og kulturar verda over, men at dei har ein jobb å gjere når det gjeld arabisk.

Fleire språk byr på problem

Facebook fekk hundrevis av klager under den siste krigen i Gaza i mai og erkjende feil i mange av dei. I dei lekne dokumenta står det at dei hadde gjort feil i nesten halvparten av tilfella der dei hadde sletta arabiske innlegg.

Det er ikkje berre arabisk som byr på problem. I Afghanistan er ikkje Facebook-sidene som handlar om hatytringar og feilinformasjon, omsette til dari eller pashto, dei to hovudspråka i landet.

Facebook har heller ikkje klart å slå ned på antimuslimske hatytringar frå nasjonalistiske grupper i India. Moderatorar og automatiske filter er ikkje gode nok på språka hindi og bengali.

Facebook lever av å selje annonseplass og blir òg kritisert for å vere ei plattform for kjøp og sal av hushjelper frå land i Afrika og Sør-Asia. Rekrutteringsfirma som opererer i grenseland for menneskehandel, blir ikkje alltid fanga opp av Facebooks regelverk, og dei lekne dokumenta hevdar at selskapet ofte ser ein annan veg.

