Hjelpeorganisasjonar varslar om akutt matkrise i Afghanistan

utenriks

– Denne vinteren vil millionar av afghanarar bli tvinga til å velje mellom migrasjon og svolt, med mindre vi klarer å trappe opp den livreddande hjelpa, seier David Beasley, sjef for FNs matvareprogram (WFP).

Krisa i Afghanistan er allereie meir alvorleg enn situasjonen i Jemen og Syria, og berre i Kongo er matsituasjonen verre, får AFP opplyst av FN-kjelder.

– Afghanistan er no i ein av dei verste humanitære krisene i verda – om ikkje den verste – og mattryggleiken har kollapsa, seier Beasley.

WFP opererer med fire ulike grader av matmangel. Afghanistan er i fase tre, som er den nest alvorlegaste.

Vil ha våt vinter

WFP seier i ein felles uttale med FNs organisasjon for ernæring og landbruk at deira plan for naudhjelp til landet berre har ein tredel av den nødvendige finansieringa.

– Når det gjeld tørken, håpar vi på ein våt vinter. Men om tørken held fram, må vi setje i verk passande tiltak til våren, seier Taliban-talsperson Zabiullah Mujahid til AFP.

Redd Barna varslar at 5 millionar barn er i ferd med å svelte i Afghanistan.

– Det verkar som om det ikkje er nokon ende på lidinga for afghanske barn. Etter fleire tiår med krig står dei no overfor den verste svoltkrisa i historia, seier Redd Barnas landssjef i Afghanistan, Christopher Nyamandi.

Vil hjelpe

Vest i Afghanistan har allereie tusenvis av familiar lagt på flukt, mange av dei har søkt tilflukt i mellombelse leirar utanfor dei store byane. Då AFP-journalistar besøkte provinsane Herat og Badghis, møtte dei familiar som hadde sett seg tvinga til å selje døtrene sine til ekteskap for å dekkje gjeld og sikre mat for å overleve.

Opprørsrørsla Taliban velta det USA-støtta regimet i Afghanistan i august og tok kontrollen over landet. Taliban lova å rette opp igjen stabilitet i landet, men slit med internasjonale sanksjonar og blodige angrep frå ekstremistgruppa IS-K.

– Vi prøver å få folket vårt ut av den noverande situasjonen og hjelpe dei. Humanitær bistand har òg komme fram, seier Mujahid.

(©NPK)