General erklærer unntakstilstand i Sudan – oppløyser regjeringa

Han seier òg at det er innført unntakstilstand i landet.

Abdel Fattah al-Burhan kom med utsegnene i ein TV-sendt tale måndag, timar etter at militæret arresterte statsministeren i landet og sette han i husarrest.

Burhan har vore leiar for overgangsrådet som vart etablert i 2019, etter at president Omar al-Bashir vart tvinga til å gå av.

No oppløyser han både overgangsrådet og regjeringa.

I talen påstår han at Sudan skal følgje «internasjonale avtaler».

Han seier at intern krangel mellom ulike politiske fraksjonar førte til at militæret greip inn, og at ei ny «teknokratisk» regjering skal leie landet fram mot val.

Ifølgje avtalen frå 2019 skulle makta delast mellom sivile og militære leiarar fram til eit demokratisk val i 2023.

Tidlegare vart det meldt at soldatar storma TV-huset like ved hovudstaden Khartoum.

Prodemokratiske krefter har oppmoda til demonstrasjonar mot kuppet, og titusenvis av menneske er ute i gatene. Det er òg meldt om skyting mot demonstrantane.

