Djup internasjonal uro for Sudan

utenriks

FN skriv i ei fråsegn at arrestasjonen av dei sivile leiarane i landet er uakseptabel.

USA var først ute med å uttrykkje uro etter meldingane om at Sudans statsminister og ei rekkje andre regjeringsmedlemmer er sette i husarrest av militæret. Deretter følgde EU, Den arabiske ligaen og FN.

Alle uttrykkjer stor bekymring for utviklinga og ber alle partar følgje avtalen frå 2019, der militæret og sivile leiarar vart samde om å dele makta fram til eit demokratisk val i 2023.

– Må tilbake på sporet

EUs utanrikssjef Josep Borrell skriv på Twitter at han følgjer situasjonen med stor uro.

– EU ber alle partar og regionale partnarar om å få overgangsprosessen tilbake på sporet, skriv Borrell.

USAs spesialutsending til Afrikas Horn, Jeffrey Feltman, skriv at det som skjer, er i strid med det folket i Sudan ønskjer.

– Dette vil vere i strid med grunnlovserklæringa og det sudanske folkets strev etter demokrati, skriv han på Twitter.

Arabisk bekymring

Også Den arabiske ligaen, der Sudan er eitt av medlemslanda, reagerte omgåande på kuppmeldingane. Generalsekretær Aboul Gheit ber alle partar halde seg til avtalen dei vart samde om for over to år sidan. Også han uttrykkjer stor bekymring.

Militære styrkar storma natt til måndag bustaden til statsministeren. Han vart deretter send til ukjend stad fordi han etter seiande nekta å sende ut ei melding der han støttar militærkuppet.

Målet for overgangsstyret i Sudan har vore å arrangere eit demokratisk val i 2023. Styret har hatt både sivile og militære medlemmer.

(©NPK)