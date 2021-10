Amerikanske mediehus granskar stor Facebook-lekkasje

utenriks

Dokumentlekkasjen «Facebook papers» består av intern bedriftsinformasjon frå giganten innan sosiale medium. Han stammar frå varslar og tidlegare produktsjef i Facebook, Frances Haugen, som tidlegare òg har delt store mengder dokument med avisa The Wall Street Journal.

Nyheitsbyrået AP er eitt av 17 amerikanske mediehus som no har granska materialet frå Haugen, og måndag byrja dei samtidig med publisering av det dei har funne. I tillegg har journalistar hos ei gruppe europeiske mediehus granska materialet parallelt.

Dokumenta viser mellom anna at Facebook i fleire år har visst om systematiske problem i modereringsarbeidet, utan å gjere mykje for å rette opp i det.

I tillegg viser avsløringane at teknologiselskapet Apple for to år sidan trua Facebook og Instagram med å fjerne appane deira frå App Store, fordi plattforma vart brukt som eit verktøy for å selje hushjelper.

Dei ulike mediehusa som er med på lekkasjen vil publisere saker fortløpande dei neste dagane, opplyser AP. Kvart mediehus har gjort sjølvstendige vurderingar og eigne prioriteringar i korleis dei dekkjer saka.

Varslaren Frances Haugen vitna tidlegare i månaden i kongressen i USA. Ho hevda mellom anna at produkta til Facebook er skadelege for barn.

