Vikingvinden blåser grønt i det skotske havgapet

utenriks

Eit av prosjekta er den gigantiske Viking Wind Farm, eit partnarskap mellom fornybarselskapet SSE og styresmaktene på Shetland.

På øyane, som ligg nærare Noreg enn London, blir det no jobba med å gjere seg uavhengig av olje og gass, energikjeldene dei har lent seg på til no.

Eit bølgjekraftprosjekt ved Orknøyane produserer nok kraft til å gi straum til rundt 2.000 heimar.

Det skal ikkje berre gi tilgang på ei fornybar energikjelde for folket der, men bidra til den teknologiske utviklinga.

– Ein halv milliard tonn sjøvatn bevegar seg gjennom anlegget i timen, så det er ein verkeleg bra stad å teste desse turbinane, seier Daniel Wise, leiar for selskapet bak anlegget, Orbital Marine Power.

Laboratorieøyer

Store steinstrukturar på Shetland og Orknøyane vitnar om den yngre steinalderen, men no blir det òg sett opp vindmøller som peikar framover mot ei meir berekraftig framtid.

– Mange beskriv Orknøyane som eit levande laboratorium, seier Jerry Gibson i forskingssenteret Emec, som testar potensialet til bølgje- og tidvasskrafta som energikjelde.

– Vi har mange testanlegg og ulike selskap som jobbar saman i denne grøne økonomien vi har på gang, seier han.

Eit Emec-prosjekt produserer grønt hydrogen frå fornybare kjelder ved bruk av ein tidvassturbin og elektrolyse med sjøvatn. Testanlegget er på Eday, ein av Orknøyanes 20 ubebodde øyar.

Hydrogenet blir frakta til Kirkwall, der det blir gjort om til straum til ferjer.

Føreseieleg og grønt

Den nær sagt ustoppelege tilgangen til vind og havkraft gjer at Orknøyane produserer meir energi enn folket der brukar.

– Hydrogen er viktig fordi det er ein annan måte å lagre energi på enn å bruke batteri eller kople seg rett på straumnettet, seier Gibson.

På øya Yell, ei av dei nordlege shetlandsøyene, satsar eit anna selskap, Nova Innovation, også på tidvatn.

– Det vakre med tidvasskraft er at det er heilt føreseieleg. Eg veit at det både i morgon og om 2.000 år vil strøyme så og så mykje gjennom kanalen her. Det er ikkje avhengig av vêret, seier Tom Wills i selskapsleiinga.

Dei har sett opp ein ladestasjon for elbilar. Ein av brukarane, Fiona Nicholson, seier det er flott å sjå at det ville havet ho ser kvar dag, kan brukast til noko nyttig.

– Vi ser og høyrer havet kvar dag og kjenner krafta i det, seier ho.

Gigantisk vindprosjekt

Framleis er olja viktig. Oljeterminalen Sullom Voe på Shetlands hovudøy er ei av dei største i Europa. Nordsjøolja har gitt økonomiske ringverknader i samfunnet.

Nokre av dei fornybare satsingane er òg omstridde. Som vikingvinden. Vindparken Viking Wind Farm skal ha på plass 103 turbinar innan 2023, noko som skal kunne produsere nok straum til rundt 475.000 heimar.

Prosjektet kan redusere utslepp tilsvarande ein halv million tonn CO2 kvart år, meiner selskapet. Men mange i lokalbefolkninga er kritiske og har kjempa mot prosjektet i rettsvesenet sidan 2012.

– Viss det hadde vore ein fornuftig storleik på vindparken, trur eg ikkje nokon hadde reagert. Men det er så stort at det blir latterleg, seier Donnie Morrison, som bur i eit hus som snart blir omkransa av vindturbinar.

(©NPK)