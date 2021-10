USA: Inga endring i Taiwan-politikken

utenriks

– Presidenten kunngjorde ingen endringar i politikken vår, og det er det heller ikkje, seier ein talsperson frå Det kvite hus fredag.

Det kvite hus seier at dei held fram med å følgje Taiwan Relations Act frå 1979, der Kongressen kravde at USA skulle skaffe øya våpen som kan brukast i sjølvforsvar. Men ho var òg tvitydig om USA ville gripe inn militært.

Under ein spørsmålsrunde på CNN torsdag sa Biden at USA kjenner seg forplikta til å forsvare Taiwan om øya skulle bli angripe av Kina, noko som førte til ei åtvaring frå regjeringa i Beijing. Kina meiner Taiwan tilhøyrer dei og seier at ei gjenforeining vil skje ein dag.

(©NPK)