Talibans siger i Afghanistan gir likesinna i Pakistan vind i segla

utenriks

Pakistans Taliban, kjend som Tehrik-e-Taliban eller TTP, deler mykje av den same fundamentalistiske ideologien til Taliban i Afghanistan. Dei to gruppene blir då òg rekna som nære allierte.

TTP oppstod på byrjinga av 2000 -talet og gjennomførte i mange år blodige og til dels omfattande aksjonar mot pakistanske styresmakter. Målet var å ta kontrollen i stammeområda mot grensa til Afghanistan og på sikt velte regjeringa.

For sju år sidan slo likevel den pakistanske hæren kraftfullt til mot Taliban. Rørsla vart nesten heilt slått ned og fordriven frå sine område.

Står opp igjen

No er det mykje som tyder på at rørsla står opp igjen. Det sirkulerer mange forteljingar om at Taliban er i ferd med å auke innverknaden sin i grenseområda igjen.

Lokale entreprenørar fortel at dei blir pressa for avgifter for kvar kontrakt dei inngår av Taliban. Dei fortel òg at Taliban har drepe personar som har trassa dei.

I byrjinga av september bygde entreprenøren Noor Islam Dawar ein liten kanal ved byen Mir Ali nær den afghanske grensa. Kostnadene for kanalen lydde på berre litt over 40.000 kroner. Taliban kom likevel på døra og kravde ein del på rundt 9.000 kroner. Dawar hadde ingenting å gi og bad ifølgje slektningar og lokale aktivistar om forståing for dette. Ei veke seinare vart han funnen drepen. Familien hans er ikkje tvil om at Taliban stod bak.

Trygge område i Afghanistan

TTP har i lengre tid – og før afghanske Taliban tok Kabul 15. august – etablert seg i trygge område i Afghanistan. Då Kabul fall var det ei enorm oppmuntring for dei.

– Afghanske Talibans fantastiske suksess med å overvinne den amerikanske stormakta har utan tvil oppmuntra TTP. Dei ser no ut til å tru at også dei kan føre ein vellykka jihad mot den pakistanske «vantru» staten, seier Brian Glyn Williams. Han er professor i islamsk historie ved University of Massachusetts og ekspert på jihadistrørsler.

–TTP har komme tilbake i opprørsmodus, fastslår han.

I fleire månader har angrepa frå TTP auka. Meir enn 300 pakistanarar har vorte drepne i terrorangrep sidan januar, blant dei er 144 militære. Tala er henta frå Pakistans Institutt for konflikt og tryggingsstudiar.

Fundamentalistiske vindar

Også sterkt religiøse parti i Pakistan finn næring i det som har skjedd i Afghanistan.

– Maktovertakinga har gitt ny energi til radikale, religiøse parti i Pakistan, fortel Amir Rana, som leier Det pakistanske instituttet for fredsstudium.

Desse partia går ofte til angrep mot sjiamuslimane og kallar dei for kjettarar. Sjiamuslimane er ein minoritet i Pakistan.

Dei mobiliserer òg store demonstrasjonar der dei forsvarer den fundamentalistiske tolkinga si av islam.

Partiet Tehreek-e-Labbaik Pakistan jobbar mellom anna hardt for å verne ei svært kontroversiell blasfemilov. Denne lova har vorte brukt mot minoritetar og motstandarar. Det har òg vore episodar der folkemengder ganske enkelt har gått til angrep og drepe personar på grunn av ei skulding om at dei har fornærma islam.

Støttar ei islamsk regjering

– Pakistan står i fare for å forvandle seg til eit samfunn som liknar på det Taliban-styrte Afghanistan, åtvarar Rana.

Ei meiningsmåling gjennomført av Gallup Pakistan, viser at 55 prosent av pakistanarane ville støtte ei «islamsk regjering» som liknar Talibans. 2.170 pakistanarar deltok i undersøkinga som vart gjennomført rett etter at Taliban hadde overteke makta i Kabul.

Pakistan har førebels ikkje vilja anerkjenne Taliban-regjeringa i Afghanistan, men regjeringa har pressa på for at verda skal stelle seg til dei nye makthavarane.

Regjeringa har mellom anna oppmoda USA til å frigjere middel til den afghanske regjeringa. På den andre sida har dei òg bede Taliban om å vere meir inkluderande overfor minoritetar og motstandarar.

Amerikansk bekymring

USA på si side er bekymra for at Pakistan skal nærme seg afghanske Taliban. Forholdet mellom Pakistan og USA ber mykje preg av mistillit.

Pakistanske styresmakter er irriterte og sinte over amerikanske skuldingar om at dei jobba mot USA for å hjelpe Taliban til makta.

Styresmaktene peikar på at dei spelte ei viktig rolle for å føre Taliban til forhandlingsbordet med USA. Desse forhandlingane førte som kjent til avtalen som bana veg for USAs endelege tilbaketrekking frå Afghanistan.

Langvarige band

Pakistans band til Taliban er likevel langvarige. Dei går tilbake til 1980-talet då Sovjetunionen okkuperte nabolandet. Spesielt har det vore eit godt forhold mellom den pakistanske etterretningstenesta, ISI, og den afghanske Haqqani-gruppa, som i dag har vorte ein av Talibans mektigaste fraksjonar.

Asfandyar Mir, som er seniorekspert ved Det amerikanske fredsinstituttet, fortel at Pakistan i haust har vendt seg til Afghanistans nye innanriksminister Sirajuddin Haqqani – for å få hjelp til å innleie samtalar med pakistanske Taliban.

Enkelte leiarar i TTP i Nord-Waziristan skal vere villige til å forhandle. Men dei mest valdelege grupperingane, leidd av Noor Wali Mehsud, er ikkje interesserte i nokon samtalar.

– Mehsud ønskjer å ta kontrollen over Sør-Waziristan, seier Mir.

Han seier det er uklart om Haqqani vil klare å få Mehsud til forhandlingsbordet – eller om afghanske Taliban er villig til å bryte dei nære banda til pakistanske Taliban.

Vil ha mykje makt

Anonyme pakistanske kjelder som står TTP nær opplyser til nyheitsbyrået AP at gruppa stiller ei rekkje vilkår for å inngå forhandlingar med styresmaktene i Islamabad. Mellom anna krev dei kontroll over delar av stammeområda og innføring av eit sharia-styre der. Dei vil òg ha retten til å behalde våpena sine.

Kjeldene vil ikkje stå fram med namn, mellom anna fordi dei fryktar represaliar.

Bill Roggio frå den amerikanske tankesmia Foundation for Defense of Democracies, meiner at Pakistan ønskjer å innleie samtalar med Taliban for å stoppe dei aukande angrepa på militæret.

Men han trur konsekvensane kan bli som å opne Pandoras øskje.

– TTP vil ikkje ta til takke med å styre ein liten del av Pakistan. Rørsla vil utvilsamt ha meir makt. TTP vil styre Pakistan slik Taliban no styrer Afghanistan, meiner Roggio.

(©NPK)