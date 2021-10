Israel forbyr seks palestinske menneskerettsorganisasjonar

utenriks

Avgjerda blir omtalt som ei kraftig opptrapping i Israels mangeårige forsøk på å slå ned på politisk aktivisme i dei okkuperte palestinske områda.

Vedtaket frå forsvarsdepartementet fredag ser ut til å bane veg for at Israel kan ransake kontora til organisasjonane, gjennomføre beslag, arrestere tilsette og kriminalisere offentleg støtte til dei.

Dei seks organisasjonane er Union of Palestinian Women's Committees (UPWC), Addameer, Bisan Center for Research and Development, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine (DCI-P) og Union Of Agricultural Work Committees (UAWC).

Dei fleste av desse dokumenterer påstått menneskerettsbrot frå både av israelske og palestinske styresmakter.

