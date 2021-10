Frykt for borgarkrig i Myanmar

utenriks

Myanmar har vorte kasta ut i kaos etter at militæret i landet tok makta i eit statskupp 1. februar i år og avsette den sivile leiaren Aung San Suu Kyi.

Titusenvis har demonstrert i byområde etter kuppet, og militærjuntaen har slått knallhardt ned på protestane. Rundt 1.200 personar har vorte drepne, medan nær 10.000 har vorte fengsla, ifølgje FN.

Kamphandlingane har vore langt meir intense i ein del område på landsbygda, særleg i grenseområde der etniske grupper har gått til angrep på regjeringsstyrkar.

– Viss situasjonen held fram, vil eg seie at vi snart har ein fullskala væpna konflikt, seier Christine Schraner Burgener, FNs spesialutsending til Myanmar.

Mange verkemiddel

Myanmar vart i 50 år styrt med jernhand av ein militærjunta som var isolert og underlagd internasjonale sanksjonar. Generalane losna etter kvart grepet, noko som førte til at Aung San Suu Kyi rykte fram som sivil leiar etter valet i 2015.

Militærkuppet i februar kom etter valet i november i fjor. Suu Kyis parti vann, men militæret hevda valet var prega av juks.

Burgener seier at ho ikkje vil karakterisere situasjonen i Myanmar som ein borgarkrig, fordi det ikkje er ein del av internasjonal juridisk terminologi. Ho kallar situasjonen for ein intern væpna konflikt.

– Militæret bruker ei rekkje verkemiddel overfor den sivile befolkninga, mellom anna brenn dei ned landsbyar, plyndrar eigedommar, massearresterer, torturerer, driv med kjønnsbasert vald og rettar granatangrep mot bustadområde, seier Burgener, FNs spesialutsending til Myanmar.

Ho seier konflikten må bli løyst, og at makta må givast tilbake til folket på ein demokratisk måte. Men militærjuntaen har ikkje ønskt ein inkluderande dialog, ifølgje Burgener.

Stor motstand

Etter at fredelege protestar ikkje førte fram, har mange opposisjonelle danna væpna forsvarsgrupper for å kjempe mot dei militære.

– Etter mitt syn vil ikkje folk gi opp. Folka kjem til å stå imot. Dei vil ikkje byrje å jobbe igjen. Dei vil halde fram med å bruke vald, seier Burgener.

FN anslår at 4.000 har hoppa av militæret, men dei har ikkje lykkast i å verifisere talet. Burgener seier at ho dagleg får melding frå folk som seier at dei heller vil døy enn å akseptere eit nytt diktatur.

Oppmoda til krig

I byrjinga av september oppmoda ei skuggeregjering befolkninga til å gå til krig mot juntaen og bad sivile angripe militære mål. Mellom anna har kommunikasjonsmaster vorte angripne.

Det er òg aukande konflikt i Sagaing- og Magway-regionane, der befolkninga skuldar dei militære for å brenne ned bustader og jage tusenvis av menneske på flukt på grunn av at dei møter motstand.

Allereie før kuppet var over 20 etniske opprørsgrupper i konflikt med Myanmars sentrale styresmakter. Dei nye sjølvforsvarsgruppene gjer biletet endå meir komplisert.

Mange fordrivne

Sidan militæret tok makta, har talet på internt fordrivne i Myanmar auka frå 370.000 til 589.000, ifølgje FN.

Tidlegare hadde 1 million personar i landet behov for humanitær assistanse, samanlikna med 3 millionar i dag.

FNs matvareprogram slo i august alarm om den alvorlege humanitære situasjonen i Myanmar. Fleire millionar lir som følgje av matmangelen som har ramma landet etter militærkuppet.

Lauslatingar

Militærjuntaen kunngjorde tidlegare denne veka at dei vil lauslate over 5.000 politiske fangar, noko som skjer etter press frå Den søraustasiatiske samarbeidsorganisasjonen Asean. Det er vanskeleg å få stadfesta kor mange som faktisk har vorte lauslatne.

Over 100 som vart lauslatne, skal allereie ha vorte arresterte på nytt, ifølgje observatørgruppa AAPP.

Asean har vorte kritiserte for å vere ettergivande, men skjerpa førre veke tonen og gjorde det klart at juntaleiaren Min Aung Hlaing er uønskt på toppmøtet dei held seinare i månaden.

