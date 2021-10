FN-fly måtte avbryte landinga under etiopisk flyangrep i Tigray

utenriks

Det er fjerde dag på ei veke at Etiopia gjennomfører flyangrep mot Mekele, og det er to hjelpearbeidarar som opplyser at FN-flyet måtte avbryte landinga.

Dersom FN-flyet vart hindra med overlegg, representerer det ei alvorleg opptrapping av skremselstaktikken som den etiopiske regjeringa har teke i bruk mot hjelpearbeidet.

Regjeringa har dei siste månadene skulda hjelpearbeidarar for å støtte styrkane til frigjeringsgruppa til Tigray-folket (TPLF), og førre månad vart sju FN-tenestemenn utviste.

Styresmaktene har òg utsett hjelpearbeidarar på FN-fly for grundig ransaking, og FN skuldar Etiopia for å ha innført ein humanitær blokade av Tigray, der det bur 5 millionar menneske.

Det var regjeringa sjølv som opplyste om det siste angrepet fredag, som ifølgje talskvinna Billene Seyoum var retta mot eit treningssenter som blir brukt av TPLF.

Ho kalla TPLF ein terrororganisasjon og sa at senteret òg vart brukt av TPLF som eit nettverk for angrep.

Måndag gjennomførte Etiopia to flyangrep på Mekele, som ifølgje FN kosta tre barn livet. Onsdag vart åtte personar såra då eit våpenlager i byen Agbe vart angripe, og torsdag var det òg eit angrep som ikkje kosta nokon livet.

Det internasjonale samfunnet har fordømt regjeringa sitt flyangrep mot Tigray.

(©NPK)