Evergrande betaler avdrag før forfall

utenriks

Gjeldskrisa i Evergrande, ein av Kinas største eigedomsutviklarar, har skaka marknaden den siste tida og skapt frykt for at heile den kinesiske økonomien kunne destabiliserast.

Minst 150 millionar dollar i betalingar på obligasjonar har late vente på seg, og det var venta at selskapet ikkje ville klare å innfri forpliktingane, sjølv om dei hadde fått ei utsetjing på 30 dagar.

Men fredag vart det opplyst at selskapet har betalt inn 83,5 millionar dollar som eigentleg hadde forfall 23. september.

Innbetalinga skjer dagen etter at Evergrande kunngjorde at eit planlagt sal på 50,1 prosent av aksjane i selskapet til konsernet Evergrande Property Services Group, ikkje vart noko av, og aksjekursen dermed fall 12 prosent.

Evergrande åtvara sjølv om at dei ikkje kunne gi nokon garanti for at dei kunne innfri gjeldsforpliktingane sine.

