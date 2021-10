Burkina Faso opphevar Flyktninghjelpen-nekt

utenriks

Burkina Faso nekta Flyktninghjelpen å jobbe i dei jihadistherja delane nord i landet, noko som vart grunngitt med at organisasjonen hadde diskreditert regjeringa.

– Eg har gleda av å informere det humanitære fellesskapet om at suspenderinga av Flyktninghjelpen vart oppheva 21. oktober, seier minister for humanitær innsats, Helene Marie Laurence Ilboudo.

Flyktninghjelpa sa i ei fråsegn i midten av september at styresmaktene i landet brukte fleire veker på å registrere fordrivne menneske for at dei skulle få tilgang på mat og anna hjelp. Organisasjonen har vore aktiv i landet sidan juli 2019.

(©NPK)