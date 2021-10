Biden: USA kan forsvare Taiwan mot Kina

utenriks

– Ja, var Bidens svar då han på eit folkemøte i regi av CNN torsdag kveld fekk spørsmål om USA er villig til å forsvare Taiwan, i tilfelle øya skulle bli angripe av Kina.

– Vi er forplikta til å gjere det, sa USAs president.

– USA har ei heilag forplikting til å forsvare Nato-allierte i Canada og Europa, og det er det same med Japan, det same med Sør-Korea, og det same med Taiwan, sa Biden.

Taiwan har i realiteten fullt sjølvstyre, men øya har aldri formelt erklært sjølvstende frå Kina. Dei to partane har levd separat sidan kommunistane vann borgarkrigen i Kina i 1949.

Regjeringa i Beijing oppfattar likevel Taiwan som kinesisk territorium, og har lova å ta kontroll, med makt om nødvendig.

Berre eit fåtal statar anerkjenner Taiwan. Verken Noreg eller nokre andre Nato-land er blant dei.

Det Biden seier står i kontrast til den langvarige amerikanske politiske linja i saka, kjent som «strategisk tvetydigheit», der Washington hjelper Taiwan med å byggje opp forsvaret på øya, men utan å love å hjelpe øya dersom dei skulle be om hjelp.

Biden kom med eit liknande løfte i august i eit intervju med ABC. Då insisterte han på at USA alltid skal forsvare viktige allierte, blant dei Taiwan, trass i uttrekkinga frå Afghanistan, der Taliban etterpå greip makta.

Det kvite hus har i ettertid sagt til journalistar at USAs Taiwan-politikk er uendra.

(©NPK)