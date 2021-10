WHO: Opptil 180.000 helsearbeidarar kan ha døydd av covid-19 fram til mai 2021

utenriks

Tala blir presenterte torsdag i eit arbeidsdokument, der middelanslaget er på 115.500 dødsfall.

– Organisasjonane er bekymra over at store talet på helse- og pleiearbeidarar har døydd av covid-19, men også over at ein aukande del av arbeidsstyrken lid av utbrentheit, stress, angst og utmatting, seier WHO.

Anslaga er utleidde av 3,45 millionar covid-19-dødsfall som var rapporterte til WHO fram til mai 2021 – eit tal som i seg sjølv truleg er langt lågare enn det reelle dødstalet.

Opprop

WHO og partnarorganisasjonane ber i eit opprop om konkret handling for å verne tilsette i helse- og pleiesektoren verda over mot covid-19 og andre helseplager.

– Vi oppmodar alle land til å sikre at alle helse- og omsorgsarbeidarar i alle land blir prioriterte for covid-19-vaksinar, saman med andre risikogrupper, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han seier òg at helsearbeidarar må vaksinerast mot korona først, men at det er vanskeleg for fattige land på grunn av den globale forskjellen i vaksineutrullinga.

Éin av ti

– Data frå 119 land tyder på at det i gjennomsnitt er to av fem helse- og omsorgsarbeidarar som globalt er fullvaksinerte. Men det gjennomsnittlege skjuler store forskjellar mellom regionar og økonomiske grupperingar, seier han.

Han peikar på at færre enn éin av ti helsearbeidarar i Afrika er fullvaksinerte, medan i høginntektsland er over 80 prosent av helsearbeidarane fullvaksinerte.

