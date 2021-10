Polen-krangel overskyggjer EU-toppmøte

utenriks

Den betente striden om rettstilstanden i Polen kastar lange skuggar over EUs to dagar lange toppmøte i Brussel, der det eigentleg er heilt andre saker som skal diskuterast – blant dei den akutte energikrisa i Europa.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sa på veg inn til møtet at han er klar for dialog med EU, og at han sjølvsagt vil diskutere saka med dei europeiske partnarane sine.

Men viss Polen gir slepp på suvereniteten sin, kan det føre til anarki og kaos, åtvara han.

– Derfor vil vi ikkje gi etter for utpressing, sa Morawiecki.

Merkel søkjer kompromiss

Det store spørsmålet i konflikten er om EU-retten skal ha forrang framfor nasjonal lovgiving.

Tysklands avtroppande statsminister Angela Merkel tek til orde for eit kompromiss.

– Rettsstatsprinsippa er ei søyle i EU. Men vi må finne måtar å komme saman igjen på, sa Merkel på veg inn til toppmøtet.

Eit bombardement av rettslege tvistar i EU-domstolen er ikkje noka løysing på spørsmålet om korleis rettsstaten skal fungere i praksis, åtvara ho.

Andre var derimot mindre forsonlege.

– Vi i Irland er veldig bekymra. Vi har eit godt forhold til Polen, men vi meiner det er avgjerande viktig at EU-retten og EU-domstolen har forrang, sa Irlands statsminister Micheál Martin.

– Vi er ekstremt skuffa over utviklinga i denne saka, sa han.

Draghjelp frå Ungarn

Blant dei som derimot tok Polen i forsvar, var Ungarns statsminister Viktor Orbán, som sjølv har stått i ei rekkje liknande konfliktar med Brussel.

– Polen er det beste landet i Europa. Det er ingen grunn til å innføre nokon sanksjonar, det er latterleg, sa Orbán til journalistane på toppmøtet.

Ifølgje han er det ingenting i EUs traktatar som seier at EU-retten har forrang framfor nasjonal lovgiving i alle saker.

– Så polakkane har rett. På område der vi ikkje har overført reguleringsstyresmakta til EUs institusjonar, har nasjonal lovgiving forrang. Det er så enkelt som det.

Dominerande tema

EU-tenestemenn seier løynleg at spørsmålet knytt til rettsvesenet og forholdet mellom EU-domstolen og dei ulike landas nasjonale domstolar er så grunnleggjande at temaet vil dominere møtet, ifølgje internasjonale nyheitsbyrå.

Konfliktlinjene som er i ferd med å feste seg, har sprengkraft nok til å splitte unionen, blir det åtvara.

Dei mest sentrale stats- og regjeringssjefane har ein-til-ein møte med Polens statsminister direkte i forkant av toppmøtet.

Frankrikes president Emmanuel Macron møtte Morawiecki allereie på flyplassen då dei kom samtidig.

Seinare skulle den polske statsministeren møte Merkel, som framleis leier Tyskland mens ein ventar på regjeringsforhandlingar etter valet.

Duell i EU-parlamentet

Den betente situasjonen var tydeleg allereie tidlegare i veka, då EU-kommisjonens leiar, Ursula van der Leyen, duellerte med Morawiecki på podiet i EU-parlamentet.

Sjølv om striden mellom kommisjonen og Polen har gått føre seg i lengre tid, er det ikkje venta at toppmøtet vil utarte til ein open konfrontasjon eller at fleirtalet skal rotte seg saman mot Polen.

Fleirtalet i EU meiner at Polen har manipulert rettsvesenet ved å pensjonere kritiske dommarar og innsetje tilhengjarar av regjeringspartiet PiS. Dessutan har den polske grunnlovsdomstolen i fleire rundar underkjende EU-domstolens forrang.

Den polske domstolen seier at EU-retten er avgrensa til visse område av det polske samfunnet.

Statsminister Morawiecki hevdar samtidig at kommisjonen misbruker makta si og tvinger medlemmene i retning av eit meir føderalt Europa.

