Over 50.000 nye smittetilfelle i Storbritannia

Talet på torsdag viser at det er påvist 52.009 nye smittetilfelle – det høgaste talet sidan 17. juli.

Storbritannia har fullvaksinert 79 prosent av befolkninga over 12 år. Talet på sjukehusinnleggingar er framleis relativt lågt.

Helsestyresmaktene jobbar for å få dei uvaksinerte til å la seg vaksinere. Samtidig oppmodar dei alle over 50 år og dei som er i utsette grupper, til å ta ein påfyllingsdose, og dessutan influensavaksine.

Helseminister Sajid Javid prøvde onsdag å dempe uroa over dei aukande smittetala, men sa samtidig at tida ikkje er inne for å gjeninnføre tiltak.

